Mais incêndios florestais se alastraram perto de Los Angeles nesta quinta-feira, destruindo casas e forçando moradores a se retirar, no segundo dia de rajadas de vento do deserto que atiçaram as chamas e retiraram milhares de pessoas de casa. Ao menos seis moradias foram destruídas ou danificadas, e cerca de 1.300 pessoas receberam ordem de retirada.