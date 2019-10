Incêndios na Amazônia afetam crianças e custam R$ 1,5 milhão ao SUS

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), apresentaram, nesta quarta-feira (02), resultados de levantamento sobre os efeitos que as queimadas na região da Amazônia Legal têm provocado sobre a saúde infantil. Esse aumento foi em 100 municípios próximos a áreas mais afetadas por incêndios e representa um custo de aproximadamente R$ 1,5 milhão ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O levantamento também mostra que, em cinco dos nove estados da região, houve aumento das mortes de crianças com menos de 10 anos hospitalizadas por problemas respiratórios. Em Roraima, por exemplo, houve 2.398 óbitos para cada grupo de 100 mil crianças entre janeiro e julho de 2019. No mesmo período do ano passado, a proporção foi de 1.427 para cada grupo de 100 mil.

Os dados mostram que, entre maio e junho deste ano, as internações de crianças com menos de 10 anos que apresentavam problemas respiratórios chegaram a 5.091, o dobro em relação à média calculada para o mesmo período na série histórica dos últimos dez anos. Foram 2.502 internações acima do esperado. Cada internação dura em média quatro dias, custando R$ 630. Em cinco cidades, o número de internações foi cinco vezes maior do que a média observada nos meses de maio e junho entre 2008 e 2018: Santo Antônio do Tauá, Ourilândia do Norte e Bannach, no Pará; Santa Luzia d’Oeste, em Rondônia; e Comodoro,em Mato Grosso.

A pesquisadora da Fiocruz, Christovam Barcellos, afirma que “isso é só de internações em hospitais que atendem pelo SUS. Não estão sendo contabilizados o atendimento em pequenas unidades de saúde, nem os atendimentos domiciliares pelo médico de família, por exemplo. As internações na rede privada também não entram nessa conta”, explicou.

