Índia ativista diz que Anitta é hipócrita ao falar sobre as queimadas na Amazônia

A influenciadora e ativista indígena Ysani Kalapalo publicou um vídeo em seu perfil no Instagram criticando as recentes mensagens que Anitta, de 26 anos, tem divulgado sobre as queimadas no Brasil. Em uma série de vídeos publicados nas redes sociais, Anitta critica a agropecuária e convida seus seguidores a prestarem mais atenção ao assunto.

“Não existe isso de brigar pra saber de quem é a terra. A terra é deles, amor. Se um índio chegar na minha casa agora e pedir pra dormir no meu quarto, vou sentir na obrigação de falar: ‘Entre’. Porque, antes de tudo, quando invadiram as terras dos indígenas, eles estavam lá. Então essa discussão não existe. Eles estavam lá primeiro. Se você não é descendente de indígena, assim como eu, você não pode falar que a terra é sua”, disse a cantora em um de seus vídeos.

A mensagem não agradou Ysani Kalapalo, que disse que Anitta estaria sendo hipócrita. “Estou fazendo esse vídeo em resposta do vídeo da Anitta, onde ela fala da Amazônia e também fala que os povos indígenas podem dormir na casa dela”, diz.

“Só que eu noto uma certa hipocrisia nesses artistas, porque eles falam da Amazônia de uma forma superficial, sem conhece a realidade, sem conhecer a causa das queimadas. Então, Anitta, espero que você me receba na sua casa e receba outros indígenas e vá cumprir mesmo com a tua fala. Porque tá cheio de pessoas como você, cheio de artistas que falam ‘Vou fazer tudo pelos índios’ e na hora do vamos ver e não fazem porra nenhuma. Tá aí meu recado para você. Chega de hipocrisia”.

Comparação

Anitta fez uma série de vídeos em sua conta no Instagram em militância contra as queimadas na Amazônia. Ela fez um discurso em prol de Ongs e contra as declarações do presidente Jair Bolsonaro.

“Já que o problema da Amazônia tá chegando em outros estados e a galera está ficando preocupada, como a gente já havia alertado antes. Agora vocês estão preocupados porque o dia virou noite em São Paulo, vamos ver se vocês escutam a gente. Vamos falar sobre isso?” declarou.

A cantora que é vegana e está envolvida em projetos a favor dos direitos dos animais chamou a atenção de líderes indígenas ao falar sobre a demarcação das terras na Amazônia. “Antes do seu tataravô, sabe quem estava no Brasil? Os indígenas. Então, não existe isso de fazendeiro, fulano, beltrano achar que alguém pode ser dono da terra que o índio tá morando. A terra do Brasil inteiro é do índio, porque chegaram aqui, quem estava? Os indígenas. E aí eles foram escravizados, roubados, invadidos, assassinados e ai sim, as terras passaram a não ser mais deles” comentou.

Após discurso a cantora foi comparada com a ex-presidente Dilma Rousseff. A tag “Anitta Rousseff” entrou nos trend topics do Twitter após a página “Quebrando o Tabu” publicar a série de vídeos. Dividindo opiniões, o discurso foi alvo de várias páginas na internet.

