Índia deve se tornar o quarto país a aterrissar em solo lunar

Após Estados Unidos, União Soviética e China, agora a Índia deve ser o quarto país a pousar um objeto sobre a lua. Entre a 1h30 e as 2h30 deste sábado (6), conforme horário local, a Sonda Chandrayaan-2 deve pousar próximo ao polo sul do satélite natural. A missão, lançada no dia 22 de julho de uma plataforma no sul da Índia, tem o objetivo de coletar amostras para futuros estudos.

A missão é extremamente frágil, pois, caso o robô, que deve ser alimentado por energia solar, tombe nas rochas ou a inclinação seja além do esperado, a missão indiana falha.

O evento contará com a presença do primeiro-ministro do país, Narendra Modi. Para os entusiastas, a agência Press Information Bureau (PIB) disponibilizará, em seu canal no YouTube, a transmissão ao vivo do momento histórico.

Deixe seu comentário: