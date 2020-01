Economia Índice para o reajuste das aposentadorias será divulgado no dia 10

A estimativa é de que o índice feche 2019 em torno de 4,1%

O índice usado para calcular o reajuste do teto e dos benefícios acima do salário mínimo pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) será divulgado no dia 10 deste mês, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Para aplicar o aumento das aposentadorias, auxílios e pensões, o governo usa a inflação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), medida pelo instituto em 2019. O acumulado do INPC até novembro de 2019 (último mês cheio) é de 3,22%. A estimativa é de que o índice feche 2019 em torno de 4,1%, taxa aplicada no reajuste do salário mínimo, anunciado na terça-feira (31).

Até o dia 10 de janeiro, no entanto, quando será divulgado o valor do INPC cheio do mês de dezembro (e, logo, o acumulado de 2019), esse total pode oscilar.

A última estimativa do governo ao Congresso era de que o INPC encerraria 2019 em torno de 3,3%, valor enviado pelo Planalto para aumento do piso na proposta orçamentária de 2020.

O teto dos benefícios pagos pelo INSS, em 2019, é de R$ 5.839,45. Aplicando-se a estimativa de reajuste de 4,11%, o valor máximo dos pagamentos pode chegar a R$ 6.079,45 a partir de janeiro deste ano.

De 2018 para 2019, o governo reajustou as aposentadorias, pensões e auxílios do INSS acima do mínimo em 3,43%, passando de R$ 5.645,80 para os atuais R$ 5.839,45.

