Um grupo de mais de 10 líderes de tribos de cinco regiões do Brasil foi até Bruxelas (Bélgica) para pressionar a UE (União Europeia) contra a ratificação do acordo de livre comércio com o Mercosul. Entre as lideranças presentes está Nara Baré, de 39 anos, a primeira mulher a assumir a liderança da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira.