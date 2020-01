Acontece Infectologista do Weinmann esclarece dúvidas sobre a AIDS e alerta: avanço do tratamento não pode afrouxar prevenção

7 de janeiro de 2020

Rio Grande do Sul é o terceiro Estado do país com maior número de casos da doença, enquanto Porto Alegre lidera o ranking das Capitais com casos de morte pelo vírus. Na foto, Marcelle Duarte Alves, infectologista e médica assessora do Weinmann Foto: Divulgação Foto: Divulgação

De acordo com dados do Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2019 divulgado pelo Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul é o terceiro Estado do País com o maior número de casos da doença. Já Porto Alegre lidera o ranking das capitais com mais mortes causadas pelo vírus, com 22,5 óbitos a cada 100 mil habitantes, número cinco vezes superior à média nacional.

O boletim também revela que a taxa de detecção de Aids vem caindo no Brasil nos últimos anos. Em 2012, foi de 21,7 casos a cada 100 mil habitantes, e em 2018 chegou a 17,8 casos por 100 mil habitantes. A região Sul apresentou uma queda de 36,1% na taxa de detecção do vírus na última década: de 35,7 casos a cada 100 mil habitantes em 2008, para 22,8 casos, em 2018. Porém, apesar dos números mostrarem a detecção dos casos em um grande contingente de habitantes, o Ministério da Saúde informa que cerca de 135 mil brasileiros vivem com o HIV e não sabem.

“Ainda é comum as pessoas terem medo de fazer o exame. E, como o vírus pode ser silencioso inicialmente, muitos convivem com ele sem saber, o que é grave, já que o diagnóstico precoce é fundamental para o êxito do tratamento”, analisa Marcelle Duarte Alves, infectologista e médica assessora do Weinmann. Se por um lado há conquistas como a queda de mortes associadas à Aids, principalmente em virtude da efetividade dos tratamentos disponíveis, e o fato de que 85% das pessoas em tratamento chegam a zerar a carga viral, ou seja, convivem com vírus HIV, mas não o transmitem, por outro, ainda é preciso alertar para que não haja um descuido da prevenção, o que pode acarretar em novas infecções.

“A Aids ainda não tem cura e nem há vacina para ela. O tratamento, por sua vez, é para a vida toda e, por mais que hoje ele esteja mais personalizado e com menos efeitos colaterais, não pode ser desculpa para afrouxarmos a prevenção. A infecção pelo vírus HIV ainda é um grave problema de saúde pública, com sérios danos para a imunidade, podendo, em virtude das chamadas doenças oportunistas, levar ao óbito”, afirma a Dra. Marcelle.

A seguir, a especialista esclarece outros pontos importantes para se avançar no combate à Aids.

Como posso me prevenir?

A camisinha é fundamental não só para evitar a transmissão do HIV como de outras infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis e hepatite. É recomendado não compartilhar seringas e outros aparelhos cortantes que têm contato com o sangue. Uma dúvida muito comum é sobre manicures e estúdios de tatuagens. Nesses casos, não é possível a transmissão do HIV, mas sim dos vírus B e C da Hepatite. Agulhas e seringas devem ser esterilizadas e descartáveis. Ter seu próprio kit para unhas é uma boa pedida e escolher um local que te inspire confiança, também.

E a Profilaxia Pré (PrEP) e Pós (Pep) exposição sexual? Como funcionam?

A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) previne o contágio por meio de um comprimido, disponível no SUS para alguns grupos de risco. Ele tem eficácia de 80% a 90%, mas não substitui o uso da camisinha, já que não protege contra as demais infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, que vem aumentando no Brasil. Já a Profilaxia Pós-exposição sexual (Pep) funciona como uma espécie de pílula do dia seguinte, porém não deve ser usada de forma rotineira. De toda forma, vale frisar: a camisinha é a melhor opção para se evitar a Aids e todas as outras infecções sexualmente transmissíveis.

Todo portador do vírus HIV tem AIDS?

Nem sempre. Com o tratamento adequado, não há progressão para a Aids. O avanço de tratamentos também contribui para que portadores do vírus não desenvolvam a doença. Quanto mais precocemente o indivíduo saber que possuiu o HIV, mais chances ele tem de obter êxito em tratamentos, que são para a vida toda.

Como faço para saber se tenho o vírus HIV?

É preciso fazer um exame de sangue específico, chamado anti-HIV.

Os testes rápidos funcionam?

Os testes rápidos, feitos a partir de uma gota de sangue ou da saliva, funcionam muito bem, mas podem, mesmo que raramente, apresentar falhas. É preciso, também, ter atenção à janela imunológica, que é o período entre a infecção e a produção de anticorpos pelo organismo contra o HIV em quantidade suficiente para serem detectados.

Quais são os sintomas da Aids?

Alguns sintomas que podem surgir logo após a infecção, a chamada síndrome retroviral aguda, manifestam com febre, dor de garganta, ínguas pelo corpo, entre outros. Também, a infecção pelo HIV pode passar por um período sem apresentar sintomas, chamado de fase assintomática, que tem duração variável. Neste período, o paciente apresenta a doença, não tem sintomas e pode transmitir o vírus. À medida que a doença progride, os sintomas vão aparecendo: pode ocorrer o aumento do número de algumas infecções, como pneumonia e sinusite, emagrecimento, diarreia ou lesões de pele. As infecções oportunistas são infecções características da Aids e aparecem quando o sistema imunológico já está bastante comprometido.

O vírus HIV pode ser transmitido por beijo na boca, abraço, aperto de mão e banheiro compartilhado?

Não. O vírus só é transmitido por meio do contato sexual e pelo sangue. Objetos não perfurantes, como talheres e copos, ou mesmo o compartilhamento do vaso sanitário não apresentam riscos.

Mulheres soropositivas podem engravidar sem transmitir o vírus ao bebê? E o aleitamento, é permitido?

Sim. Mulheres podem engravidar sem transmitir o vírus desde que a mãe seja medicada e siga o tratamento corretamente, acompanhada por um médico infectologista. É recomendado que a mulher esteja com boa imunidade e baixa carga viral. A criança também deve ser monitorada nos primeiros meses de vida. O aleitamento, no entanto, é proibido, já que o leite materno pode transmitir o vírus à criança.

