Influencers dão dicas para fazer sucesso nas redes sociais

A influenciadora digital mais famosa da TV está chegando ao seu primeiro milhão de seguidores na vida real. No instagram, a conta de Vivi Guedes (@estiloviviguedes), da novela “A Dona do Pedaço”, da TV Globo, foi criada há menos de três meses e já acumula 969 mil seguidores, muitas curtidas, comentários e até postagens patrocinadas, os famosos publiposts.

A intérprete da influencer, Paolla Oliveira, que tem, no seu perfil pessoal, mais de 19 milhões de fãs, comemora o sucesso da personagem. “É incrível: uma interação maravilhosa entre dramaturgia e internet. É novo para a gente que está produzindo esse conteúdo também. Fico muito feliz de estar participando de algo tão moderno e que provavelmente vai ser crescente. Vivi Guedes criou vida própria nas redes”.

Dica do milhão

Influenciadoras da vida real, Jade Seba e Mariana de Moraes sabem exatamente quais caminhos percorrer para conquistar mais seguidores. As blogueiras separaram dicas para se tornar um influencer de sucesso.

Na opinião de Jade, que tem 2,5 milhões de seguidores, não é necessário ser rico para ter uma carreira nas redes sociais. “Acho que a questão financeira não impacta muito na influência sobre os seguidores. A gente vê muito youtuber que começou do zero, gravando super informal e hoje em dia consegue impactar milhões de pessoas. A credibilidade é o que mais conta nessa profissão, porque com credibilidade o seu público consequentemente vai seguir referências do que você posta”, atestou.

Já Mariana aproveitou as dicas para criticar a postura da vilã da novela, Josiane (Agatha Moreira), que exalta a importância de ter roupas novas para seguir postando nas redes sociais. “A cena do guarda roupa foi bizarra, porque eu não entendo como uma pessoa precisa trocar o guarda roupa para ser uma influenciadora. Ela vai influenciar os outros justamente pelo estilo que ela tem. Na internet, você vai criar seu público por quem você é! Pela imagem que você constrói, pela forma que você pensa e se veste. Então, o que vai fazer você ter seguidores é ter uma imagem própria”, afirmou.

Para facilitar a vida de quem quer começar a ser influencer, Jade elencou os principais pontos para ter um feed (perfil) organizado, típico das blogueiras mais famosas. Para ela, o mais importante é manter uma boa qualidade nas fotos, mas sem alterar muito o estilo das postagens. “A primeira tática é escolher uma cor base que apareça e se destaque nas fotos. É bom usar sempre o mesmo filtro e evitar tirar fotos à noite e, se não estiver em um estúdio, prefira a luz natural”.

Mari finalizou dizendo que o futuro influenciador precisa ter calma e humildade no começo da caminhada. “Minha dica é não abrir seu perfil com a finalidade de se tornar um influenciador. Não tem nada pior que você ter 5 mil seguidores e se auto denominar digital influencer. O ‘influencer’ é um adjetivo que as pessoas vão te dar com o passar do tempo. Então, se preocupe em criar um conteúdo relevante, em ter um feed atrativo, coisas bonitas que agregam e levam informação para o seguidor. Para que a influência e a fama aconteça de forma orgânica e natural”.