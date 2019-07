Influenciadores Digitais Meet Up reúne profissionais do marketing de influência em Porto Alegre

O desafio de gerar conteúdo autêntico e ao mesmo tempo com valor comercial é o tema central do próximo Influenciadores Digitais Meet Up, que acontece dia 13 de julho, no auditório da Flowork (Rua Mostardeiro, 777 – Moinhos de Vento), em Porto Alegre. O evento realizado pela agência RSbloggers vai reunir empresários, jornalistas, criativos e profissionais de marketing em uma tarde de conteúdo voltado para as tendências e oportunidades do marketing de influência. O encontro inicia às 14h e seguirá até às 19h, fechando com happy hour.

Entre os palestrantes está a Consultora em Marketing de Influência, Ana Lima, de São Paulo, que falará sobre “Nicho, sub nicho, propósito e comunidade”, itens que permeiam o sucesso de marcas e indivíduos na área de influência digital. Também participa o gaúcho, CEO da Nameless, Jornalista com especialização em Marketing Digital e integrante do Grupo de Planejamento RS, Jean Joris, com a palestra “Branding é bem mais que like: conteúdo como essência de marca”.

A Jornalista e Content Strategist na Warren Brasil, Giovanna Delfini participa com a palestra “Relacionamento com influenciadores: case Warren”. E a Jornalista e empresária na RSbloggers, Andressa Griffante, fará a abertura do evento apresentando as características do mercado de influenciadores digitais no Rio Grande do Sul.

Além das palestras, dois painéis entram na programação: “Direitos e deveres na publicidade digital online” e “Como vender conteúdo sem perder autenticidade”. O primeiro contará com Beto Bigatti (do blog Pai Mala, e colaborador da revista Pais e Filhos), Alice Baltezam (youtuber mirim) acompanhada da mãe Chaiane Alves dos Santos, Eduarda França (influenciadora digital dos segmentos beauty e materno), Maiala Bittencourt (Psicóloga), Leonardo Zanatta (Advogado em Direito Digital) e como mediadora, a jornalista Vanessa Martini (do blog Mãezinha vai com as Outras).

Já o segundo bate-papo terá participação também de Ana Lima e dos influenciadores Andressa Martins (youtuber do segmento fashion) e Eduardo Viero e Mônica Morás (influenciadores do segmento de viagem), com a mediação de Andressa Griffante. Inscrições em sympla.com.br/rsbloggers.

SERVIÇO:

O que: Influenciadores Digitais Meet Up 2019 – Porto Alegre

Quando: 13 de Julho, das 14h às 19h

Onde: Auditório Flowork (Mostardeiro, 777 – 4º andar)

Ingressos:

1º Lote – R$ 80,00 ENCERRADO

2º lote – R$ 145,00

No dia e local do evento – R$ 170,00

