Inovação para Transformar o Mundo é o novo posicionamento da Feevale criado pela Global

A nova campanha criada pela Global para a Feevale com o tema, Inovar é Humano, foi desenvolvida para apresentar o novo posicionamento da universidade sediada no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, que neste ano comemora 50 anos de atividades. O conceito criativo parte da ideia de que nada define melhor a espécie humana do que a vontade de desvendar o desconhecido, de expandir os limites, de ultrapassar as fronteiras, de experimentar, arriscar, descobrir.

O novo conceito dá início ao projeto always on da marca, que acompanhará a instituição pelos próximos anos e que é o resultado do projeto de branding construído pela Global e Feevale no início de 2019 para dar vida ao novo posicionamento da universidade: Inovação para transformar o mundo.

“O novo posicionamento da marca une a cultura inovadora da Feevale com o seu propósito de impactar as pessoas e o mundo de forma positiva. Construímos uma identidade sólida para alinhar e trazer consistência na comunicação de todos os cursos e iniciativas da Feevale para os próximos anos.”, diz Daniel Skowronsky, CEO da Global.

“No último ano, a Universidade Feevale ampliou as relações institucionais, desenvolveu novos currículos em todos os cursos, com tecnologias e metodologias inspiradas na forte parceria que tem com a Finlândia e procurou se colocar no lugar do aluno e da aluna do século XXI. A inovação, que está no nosso DNA e na nossa cultura, também está na nossa comunicação.” afirma o professor da Feevale, Gabriel Daudt.

A campanha é composta de 2 filmes, um institucional de 60” e o de Vestibular, de 30” para TV aberta e plataformas digitais, peças digitais, anúncios em jornais, peças de sinalização interna na universidade, paínéis de trem além de blitz em escolas.

