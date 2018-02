Inscrições abertas para o 4º Fórum Os Caminhos do Rio Grande, dia 16, no Litoral Norte

A EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), em operação desde 2013, conta com uma estrutura de 75 funcionários, contratados por concurso público. A empresa atua na conservação, manutenção, limpeza e implantação de melhorias em mais de 900km de rodovias no Estado. Também oferece aos usuários serviços de ambulância, guincho e resgate e é vinculada à Secretaria dos Transportes do Estado. Tanto a EGR quanto a Secretaria de Transportes, ao lado do Governo do Estado, são apoiadores do 4º Fórum Os Caminhos do Rio Grande, que acontece no próximo dia 16, na SABA, em Atlântida, a partir das 14h30min. O tema central do evento será “Presente e Futuro da Logística Brasileira”.

A iniciativa está inserida no Projeto RS Sustentável da Rede Pampa, que visa discutir junto a lideranças da comunidade política e empresarial temas ligados à qualidade de vida da sociedade gaúcha como um todo.

As inscrições são gratuitas e estão abertas, podendo ser realizadas pelo endereço eletrônico www.forumoscaminhosdoriogrande.com.br.

Deixe seu comentário: