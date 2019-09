Inscrições abertas para o VI Gramado in Concert

As inscrições para seleção de alunos interessados em participar da sexta edição do Gramado in Concert – Festival Internacional de Música estão abertas até 29 de setembro. O evento oferece 22 oficinas nas modalidades violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, trompete, trombone, trompa, tuba, eufônio, flauta transversal, oboé, fagote, clarinete, saxofone, percussão, regência orquestral, violão, canto solista/erudito, piano, canto coral e ensino coletivo de cordas, sopro e percussão.

Na edição deste ano, que acontece em Gramado de 7 a 15 de fevereiro de 2020, o evento contará com a renovação no quadro de professores em geral e o incremento no quadro de professores internacionais. Entre os professores desta edição estão renomados músicos docentes brasileiros que participam pela primeira vez do festival, como Inacio de Nonno (canto), Elisa Fukuda (violino), Liu Man Ying (Ensino coletivo de cordas), André Micheletti (violoncelo), Douglas Braga (sax), Fábio Brum (trompete), Luis Serralheiro (tuba), Angelo Fernandes (canto coral) e Fábio Presgrave (violoncelo).

Destaque, também, para o grande número de professores internacionais presentes nesta edição, como o duo Ivo Stankov (violino) e Lachezar Stankov (piano), da Bulgária, que além das oficinas farão uma apresentação durante o evento. Estarão presentes, ainda, Edwin Soo Kim (violino) e Melanie Chae (piano), da Coreia do Sul; Roger Mayers (viola), dos EUA; Petru Iuga (contrabaixo), romeno em atuação na Alemanha; Florencia Fogliatti (fagote), da Argentina; Luis Rossi (clarinete), músico chileno e atualmente professor da Indiana University, nos EUA; György Gyivicsan (trombone), da Hungria, e Liliana Del Conde (canto), do Mexico.

Além destes, retornam ao festival e são presenças confirmadas os professores Paulo Bosisio, João Campos Neto, Ricardo Kubala, Alexandre Ritter, Peter Apps, Lucas Robatto, Adalto Soares, RicardoBologna, Daniel Wolff e Olinda Alessandrini, além dos pianistas acompanhadores Paulo Bergmann e Daniel Gonçalves.

O Gramado in Concert – Festival Internacional de Música é promovido pela Secretaria da Cultura de Gramado, tendo a frente o secretário Allan John Lino e conta com direção artística a cargo do Maestro Linus Lerner, coordenação artística do Maestro Leandro Libardi Serafim e Coordenação de Produção, de Viviane Soares da Bis Gestão Cultural.

O evento oferece o melhor da música erudita em uma programação totalmente gratuita com concertos de orquestras, grupos de câmara e solistas e caracteriza-se pelo alto nível dos alunos selecionados e pela infraestrutura disponível. Vale lembrar que as inscrições também estão abertas aos interessados em participar da Seleção de Grupos de Câmara (até dia 15/10), Concurso Jovens Solistas (até 03/11) e Composição Erudita (até 1º/12).

Nesta etapa não é necessário fazer pagamento de nenhuma taxa. O pagamento deverá ser feito somente pelos alunos selecionados, que poderão optar por inscrição sem hospedagem (R$ 75,00) e com hospedagem incluída (R$ 550,00).

Mais informações, regulamento completo, orientação detalhada e inscrições: www.gramadoinconcert.com.

