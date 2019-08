Inscrições abertas para pós-graduação EaD em Direito Digital. As aulas têm início em 2 de setembro

Tecnologia aliada às práticas jurídicas assim é o curso de pós-graduação EaD em Direito Digital da Faculdade do Ministério Público do RS – FMP. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas direto pelo site da instituição https://www.fmp.edu.br. As aulas iniciam no dia 2 de setembro.

A especialização tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da aproximação do Direito e da Tecnologia da Informação, proporcionando assim um espaço de aprendizagem multidisciplinar para a construção do conhecimento. O curso possui 6 módulos, com carga horária de 360/h.

