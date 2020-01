Colunistas Inseguros se permanecem, prefeito e vice de Caxias não renunciam aos cargos de vereadores.

Por Flavio Pereira | 13 de janeiro de 2020

Prefeito Flavio Cassina e o vice Eloi Frizzo. (Foto: Reprodução arquivo pessoal Flavio Pereira)

O prefeito e o vice de Caxias do Sul, eleitos por 19 votos – dos vereadores votaram na chapa – não estão seguros de que fizeram a coisa certa. Por via das dúvidas, querem manter os cargos de vereador para o caso de serem retirados da prefeitura, como informou o jornal O Pioneiro. A eleição indireta pela Câmara, dos vereadores Flavio Cassina (PTB) e Eloi Frizo (PSB) para prefeito e vice de Caxias do Sul,trouxe uma curiosidade: ambos não renunciaram aos mandatos de vereadores, diante da insegurança juridica quanto à permanência nos atuais cargos. Para o advogado Antonio Augusto Mayer dos Santos, a situação “é irregular e grave,e pode contaminar a posse de ambos na prefeitura”.

Reuniões para ajustar texto final do pacote Reforma RS.

A semana poderá ser decisiva no encaminhamento dos projetos do Reforma RS,o programa de reformas que pretende debelar crise das finanças do Rio Grande do Sul. Uma rodada de encontros ajustada com o governo, deputados da base e assessores técnicos vai esmiuçar um a um,todos os projetos até a busca das alterações que atendam casos pedidos dos deputados.

Na quarta, quitando a folha

A Secretaria a Fazenda, em outra frente importante, concentra o foco na entrada das receitas,para fechar quarta-feira a conta da folha de dezembro dos servidores do executivo. Antes, nesta segunda-feira, serão pagos os contracheques de quem recebe líquido até R$ 5.500 (83% dos vínculos).

Bancos comemoram decisão do PODEMOS de Alvaro Dias e Lasier Martins.

Surpreendente a iniciativa do partido PODEMOS – onde estão os senadores Alvaro Dias, Lasier Martins e Romário – em ajuizar perante o STF Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a cobrança de tarifa no cheque especial em favor dos bancos, mereceu uma critica do presidente Jair Bolsonaro,autor da decisão que reduz o lucro do sistema financeiro.

“A quem interessa a ação do PODEMOS”?

Na sua conta no Twitter, Bolsonaro foi enfático ao comentar que “a tarifa faz parte de uma medida para reduzir os juros do cheque especial, que passam a ficar limitados em 8% ao mês”. E arrematou: “cancelar a medida pela via judicial, seria fazer os juros voltarem a subir para 14%, prejudicando os mais pobres e mais endividados. A quem interessa a ação do PODEMOS? Aos pobres ou aos banqueiros? Hoje, grande parte dos 20 milhões de clientes, que tem o limite de até R$ 500,00, estão endividados.”

BB já adere ao fim da tarifa

Boa notícia aos clientes do BB: o Banco do Brasil informa que não cobrará tarifa sobre o cheque especial de seus clientes. O mesmo já vem acontecendo com a Caixa Econômica Federal.

Voltar Todas de Colunistas

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário