Instituto da Criança com Diabetes promove o “Novembro Diabetes Azul”

O 14 de novembro é marcado como o Dia Mundial do Diabetes. Para enfatizar a data no Rio Grande do Sul, o Instituto da Criança com Diabetes (ICD) realiza uma série de ações para promover a prevenção e conscientização sobre a doença e abraça por mais um ano a campanha Novembro Diabetes Azul.

Entre as iniciativas, o ICD realizou o 1º ICD Festival. O evento reuniu diversos artistas de destaque da cena musical gaúcha em prol de uma mesma causa: o combate ao diabetes da criança, adolescente e do jovem adulto. O encontro foi realizado no domingo, dia 3 de novembro, no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960), em Porto Alegre. Entre as atrações nomes como Vera Loca, Suco Elétrico Duda Calvin e Gaby Ferreira e Banda Polainas. A festa ainda irá contar com a participação de bandas da cena underground como Sofá a Jato, Rebel Machine, Homem Café, Bad Luck Johnny, Bruno Mad, Alexandre França e artistas tocando Blues.

“Este ano, o ICD comemora 15 anos de atuação oferecendo o melhor tratamento para crianças e jovens com diabetes. Ao longo desta caminhada, nos tornamos uma instituição de referência no tratamento da doença, tanto para pacientes como para profissionais, contando com uma equipe interdisciplinar que se tornou referência”, destaca o Dr. Balduino Tschiedel, Diretor Presidente do ICD.

E no dia 14 de novembro, a entidade ainda promove mais uma edição do “Portas Abertas”. O encontro tem como objetivo aproximar pacientes, familiares e a comunidade e levar todos a conhecerem melhor a sede e o trabalho realizado pelo ICD, além de viverem momentos de confraternização e atividades voltadas para a educação e conhecimento sobre o diabetes.

O Diabetes

– Mais de 1 milhão de crianças e adolescentes tem Diabetes tipo 1 (insulino

dependentes)

– 1 em cada 6 nascimentos é afetado por hiperglicemia na gravidez

– 1 em cada 11 adultos tem Diabetes (425 milhões)

– 1 em cada 2 adultos com Diabetes não é diagnosticado (212 milhões)

– 12% dos gastos globais com saúde são gastos em Diabetes (US 727 bilhões)

– Três quartos das pessoas com Diabetes vivem em países de baixa e média renda

– Dois terços das pessoas com Diabetes vivem em áreas urbanas (279 milhões)

– Dois terços das pessoas com Diabetes tem idade ativa (327 milhões)

– Quando mal controlado o diabetes causa sérias complicações como doença renal, cegueira e amputação dos pés.

O Instituto da Criança com Diabetes (ICD)

O ICDRS é uma entidade privada sem fins lucrativos, em funcionamento desde janeiro de 2004, completando este ano 15 anos de atendimento ao paciente. A instituição presta assistência interdisciplinar a 4.000 crianças e jovens com diabetes Tipo 1 e suas famílias, através de um Programa de Educação Continuada em Diabetes, Tratamento (com acesso também a novas tecnologias) e Assistência Social, em uma infraestrutura completa com Hospital-Dia, Ambulatório e Hot Line, uma linha telefônica para atendimento específico aos pacientes, familiares e cuidadores. A família é amplamente atingida e trabalhada para dar suporte ao paciente com Diabetes Tipo 1.