Instituto do Câncer Infantil realiza 15° Jantar Anual e recebe anfitriões especiais

Solidariedade e união em uma noite dourada. O Instituto do Câncer Infantil realiza a 15ª edição do Jantar Anual com o tema “Noite Dourada, a Nossa Esperança Brilha Mais Forte”. O evento será realizado no dia 30 de maio na Associação Leopoldina Juvenil e contará com anfitriões especiais entre pessoas famosas no meio artístico, clubes de futebol e empresas, além da Banda Dublê, como atração.

Dourado é a cor que simboliza a luta contra o câncer infantojuvenil, a doença é a que mais causa mortes na faixa etária entre 1 e 19 anos. O objetivo do jantar é reunir a sociedade em prol da causa da instituição, além de mostrar o trabalho realizado, o engajamento e apresentar os futuros projetos. Inicialmente haverá uma acolhida com os médicos do ICI e após será servida a janta. Os convidados ainda verão depoimentos emocionantes de ex-pacientes que estarão no jantar e ao final, o evento se encerra com uma festa repleta de diversão para todos os convidados.

Deixe seu comentário: