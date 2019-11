Rio Grande do Sul Instituto Oswaldo Aranha, de Alegrete, adotará modelo cívico-militar

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

Com mil estudantes e cem funcionários e professores, decisão passou por consulta popular realizada na comunidade escolar.

O Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, de Alegrete, é a terceira escola da rede pública estadual confirmada para receber o modelo de ensino cívico-militar em 2020. Com mil estudantes e cerca de cem funcionários e professores, a escola passou por consulta popular realizada na comunidade escolar para adesão ao modelo.

No último mês, as escolas estaduais de Ensino Médio Alexandre Zattera, de Caxias do Sul, e a Escola Estadual de Ensino Médio Carlos Drummond de Andrade, de Alvorada, foram as primeiras instituições confirmadas para dar início ao programa.

Para o secretário da Educação, Faisal Karam, a proposta trará impactos positivos. “Acreditamos em uma grande melhoria em questões como segurança, relacionamento e disciplina. Queremos que as escolas cívico-militares proponham uma renovação no ambiente escolar e seu entorno, com pais, alunos e equipes se sentindo mais seguros e valorizados”, destacou.

Autor do projeto de lei que trata do tema no RS, o deputado Tenente-coronel Zucco, ressaltou os resultados positivos do modelo. “Este modelo é da sala de aula para fora, trabalhando princípios, patriotismo e civismo, estimulando o respeito ao professor, funcionários e colegas”, disse.

Como critérios, o governo federal exige que as instituições escolhidas pelos Estados tenham de 500 a mil alunos, e contemplem estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e/ou o Ensino Médio, com previsão de investimento de cerca de R$ 1 milhão por escola. Uma escola municipal de Uruguaiana também foi confirmada no novo modelo.

