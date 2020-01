Esporte Inter acerta contratação de Moisés na troca por Zeca

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2020

Moises foi um pedido do técnico Eduardo Coudet como reforço para 2020 Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

O Inter concluiu as negociações pelo lateral-esquerdo, Moisés, do Bahia. Aos 27 anos, Moisés era um pedido do técnico Eduardo Coudet, e depois de algumas negativas, Inter e Bahia finalizaram o negócio que envolverá a ida de lateral, Zeca, para o time Baiano.

O Colorado tem mais um reforço próximo de ser anunciado. Trata-se de Moisés, lateral-esquerdo, que se destacou no Bahia em 2019. Depois ter algumas propostas pelo jogador, negadas pela diretoria do Bahia, o Inter conseguiu encontrar uma maneira de ter o jogador que é um pedido do técnico Eduardo Coudet.

No negócio, Zeca, que não seria aproveitado na temporada, foi envolvido e disputará as competições pelo time baiano, comandado por Roger em 2020. Moisés é o 5º reforço do Inter, que ainda efetivou os negócios com Musto, Rodinei, Thiago Galhardo e Marcos Guilherme.

