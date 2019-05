Inter admite propostas por Iago mas só aceita negociação por “proposta irrecusável”

*Valéria Possamai

Destaque no Inter, Iago vem chamando a atenção de outros clubes, principalmente do futebol português. Sabedor da situação, a direção colorada já afirmou que só aceita negociar o lateral por uma ” proposta irrecusável”, admitindo que já recebeu propostas pelo jogador.

“Realmente, chegaram propostas pelo Iago, pois ele vem evoluindo muito no jogo. A parte física dele é absurda. É um jogador que está valorizado, mas pra ele sair, hoje, tem que ser uma proposta irrecusável”, afirmou o vice de futebol, Roberto Melo, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Paysandu.

Na zona mista do Beira-Rio, após a partida nesta quinta-feira, Iago admitiu o sonho em sonhar no futebol europeu, mas deixa o futuro a ser decidido pelo empresário e pelo Inter:“Eu, como todos os jogadores, tenho o desejo de jogar na Europa. O que vier, e o Inter decidir com o meu empresário, a gente vê. Se chegar uma proposta boa pro Inter e para mim, eles vão entrar em acordo e vão decidir o que é melhor”. O jogador tem contrato com o clube gaúcho até junho de 2021.

Além da qualidade técnica, a parte física do atleta também alvo destacado pelo colorado. Após o triunfo na estreia das oitavas da Copa do Brasil, o técnico Odair Hellmann elogiou as características de seu jogador. “O Iago e o Uendel têm características diferentes. O Iago tem boa qualidade técnica e capacidade física impressionante. A evolução está aparecendo e vai seguir na sequência da carreira”.

Além do bom momento no colorado, Iago também foi convocado para defender a camisa da amarelinha. O lateral estará com a Seleção Olímpica para a disputa do Torneio de Toulon, que ocorre no próximo mês.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas