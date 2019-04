O Inter confirmou nesta terça-feira a ampliação do vínculo do goleiro Marcelo Lomba. Destaque da temporada 2019 e melhor goleiro do Brasil em 2018, o goleiro tem contrato agora com o Colorado até 2021.

Marcelo Lomba chegou ao Inter em 2016, mas na oportunidade brigava pela titularidade. Com a lesão de Danilo Fernandes, o goleiro assumiu a meta do clube, sendo destaque do Colorado na conquista do 3 lugar do Brasileirão 2018.

Deixe seu comentário: