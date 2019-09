Inter anuncia medidas após incidentes na final da Copa do Brasil no Beira-Rio

*Valéria Possamai

Em nota oficial, o Inter anunciou medidas em virtude dos episódios ocorridos na final da Copa do Brasil em Porto Alegre. Na partida contra o Athletico-PR, houve registro de venda irregular de ingressos, depredações e incêndio no estádio Beira-Rio, na última quarta-feira.

O clube anunciou três medidas:

1 – Quanto às revendas de carteiras por parte de associados/as a terceiros, a administração do Clube tem realizado uma apuração de cada caso reportado à Ouvidoria e subsequente encaminhamento de denúncias à Comissão de Ética do Sport Club Internacional;

2 – No que se refere aos danos causados ao patrimônio do Clube por ocasião de tumultos realizados ao final da partida (em especial ao incêndio ocorrido no Portão 7 a partir do lançamento de um sinalizador/fogo de artifício na fachada do Estádio), já foram registradas as devidas ocorrências policiais. Cópias dos vídeos onde aparecem os responsáveis, encaminhadas para a Polícia Civil, visto que alguns torcedores não acessaram o estádio;

3 – O Internacional ainda trabalha na identificação dos autores de depredações para possíveis apurações administrativas e também criminais.

Na partida em que culminou no vice-campeonato da Copa do Brasil, foram registrados 14 boletins de ocorrência por furtos e roubos, quatro por brigas e lesões corporais, três por desacato a policiais militares e dois por ingressos falsos.

