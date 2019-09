Inter anuncia renovação com executivo de futebol Rodrigo Caetano até 2020

*Valéria Possamai

No início da tarde desta terça-feira, o Inter anunciou a permanência do diretor executivo de futebol Rodrigo Caetano por mais uma temporada. Desde 2018 no clube, o dirigente teve o contrato renovado até o final de 2020.

“Muito feliz por permanecer no projeto para 2020. Tenho que agradecer a confiança de todo o conselho de gestão, do presidente Marcelo Medeiros, do Roberto Melo, vice-presidente de futebol, todos os profissionais do departamento de futebol, de atletas e da torcida colorada pela demonstração de carinho e apoio que tive nesse tempo”, declarou Caetano.

Já projetando o trabalho para a próxima temporada, o executivo citou a necessidade de alguns ajustes, destacando a importância do clube está na disputa das competições nacionais e internacionais. “Acredito que com alguns ajustes e disputando todas as competições importantes, nós nos aproximamos da possibilidade de conquistas. Temos que olhar para frente. Hoje o clube já está reposicionado nas disputas nacionais e sul-americanas. A nossa ideia é sempre permanecer no topo, sempre disputando, pois dessa forma estaremos mais perto da conquista. Esse é o caminho e acreditamos na manutenção desse trabalho, será isso que seguiremos nessa reta final de Brasileiro e principalmente em 2020”.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

