Inter anuncia renovação com zagueiro Bruno Fuchs até 2023

*Valéria Possamai

Cria das categorias de base do Inter, o zagueiro Bruno Fuchs, integrado ao profissional, teve o contratado estendido junto ao clube. Na tarde desta terça-feira, o colorado anunciou a renovação válida até o final de dezembro de 2023.

No clube desde 2010, Bruno Fuchs teve toda sua formação nas categorias de base. Asboas atuações renderam convocações para Seleções de base do Brasil, já tendo sido chamado para as categorias sub-17, sub-20 e sub-23. Este ano, foi campeão do Torneio de Toulon e convocado para a equipe pré-olímpica, comandada por André Jardine. Nesta temporada, com camisa colorada soma 9 partidas.

“Muito feliz em vestir essa camisa. Estou aqui desde os 10 anos e agora estendo o meu contrato até 2023. Quero dar muitas alegrias para a torcida colorada nesse tempo, dando o meu melhor nesses quatro anos”, afirmou o zagueiro sobre a renovação.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas