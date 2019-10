Nesta quinta-feira, 31 de outubro, mesmo dia em que recebe o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro, o Inter fará uma série de atividades alusivas ao “Dia do Saci”, personagem do folclore brasileiro e que também é o mascote oficial colorado. A programação, voltada para o segmento infantojuvenil, será realizada no Museu do clube, no estádio Beira-Rio. Mais informações no site www.internacional.com.br.59