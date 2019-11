Inter coloca vaga para a Libertadores como “obrigação”

Pós-eliminação na Copa do Brasil e Libertadores, o Campeonato Brasileiro passou a ser única competição em disputa para o Inter, que através do nacional tenta a classificação direta para a competição continental do próximo ano.

Com oito rodadas restantes, a colocação, ao menos no G-6 ou G-4, ganhou ares de obrigação, principalmente, após a derrota no clássico Grenal, deste domingo (03). As informações são da Rádio Grenal.

Com o revés por 2 a 0, na Arena, o colorado caiu para a sétima colocação. Agora, com 46 pontos, está a seis pontos do São Paulo, primeiro time no G-4. “Já fizemos grandes partidas durante o ano. Faltam oito partidas para o final do campeonato e temos a obrigação de colocar o Inter na Libertadores”, afirmou o vice de futebol Roberto Melo.

Neste restante de Brasileiro, restam ainda oito enfrentamentos, incluindo jogos direto de seis pontos, como partidas contra o São Paulo e Corinthians.

Tabela do Inter no restante do Brasileirão

Inter x Ceará (fora de casa) 07/11

Inter x Fluminense (em casa) – 10/11

Inter x Corinthians (fora de casa) – 17/11

Inter x Fortaleza (em casa) – 24/11

Inter x Goiás (em casa) – 27/11

Inter x Botafogo (fora de casa) – 30/11

Inter x São Paulo (fora de casa) – 04/12

Inter x Atlético-MG (em casa) – 08/12

O primeiro compromisso já é na quinta-feira, contra o Ceará, fora de casa. Para o enfrentamento, o técnico Zé Ricardo conta com alguns problemas. Marcelo Lomba: foi expulso no clássico Grenal, e assim cumprirá suspensão nesta rodada.

Edenilson e Nico López: ambos receberam o terceiro cartão amarelo e também estão suspensos e Paolo Guerrero: o centroavante virou dúvida após deixar a partida sentindo dores no posterior da coxa direita.

A preparação do elenco se iniciou nesta segunda-feira (04), quando ocorreu a reapresentação no CT Parque Gigante. Entre os problemas, a boa notícia é o lateral Heitor, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.