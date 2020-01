Esporte Inter derrota o Corinthians e vai à final da Copa São Paulo

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2020

Foto: Leonardo Fister | Internacional

O Internacional derrotou o Corinthians nesta terça-feira (21) e alcançou a final da Copa São Paulo 2020, Arena Barueri. Com 14 títulos em jogo, 10 do Corinthians, a equipe colorada foi superior ao longo de toda a partida e goleou o maior campeão da história da “Copinha”, pelo placar de 3×1, com gols de Matheus Monteiro, Guilherme Pato e Nicolas. A grande final da competição acontece neste sábado, 25 de janeiro, às 10 horas da manhã, no Estádio Pacaembu.

O adversário do Inter ainda é desconhecido. A outra semifinal acontece nesta quarta-feira (22), mas com uma possibilidade bastante atípica na Copa São Paulo: o clássico Grenal da decisão. Grêmio e Oeste se enfrentam também na Arena Barueri, às 17h30, com transmissão da Rádio Grenal. Você acompanha através do 95,9 FM, site oficial e aplicativo móvel.

