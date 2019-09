Inter e Athletico-PR disputam a finalíssima pelo título da Copa do Brasil

*Valéria Possamai

A finalíssima da Copa do Brasil chegou! Nesta quarta-feira, Inter e Athlético-PR entram em campo pela disputa do título. Os paranaenses levam uma vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, na Arena da Baixada. O Portal O Sul e a Rádio Grenal trazem a cobertura completa da final.

Como chegam os times

Inter

Precisando reverter o resultado, o colorado vai em busca do bicampeonato junto ao seu torcedor. Todos os ingressos foram esgotados para a partida e mais de 50 mil colorados são esperados no Beira-Rio.

Com relação ao time, o técnico Odair Hellmann ganhou uma preocupação de última hora: Patrick. O meio-campista sofreu uma pancada na coxa esquerda no último da equipe e precisou deixar o gramado mais cedo, assim vira dúvida para a decisão. Vale destacar que,D’Alessandro também sentiu um desconforto muscular no treino do último domingo, contudo, teve a presença garantida nesta quarta-feira, pelo próprio técnico Odair Hellmann.

Athletico-PR

O Furacão chegou em Porto Alegre com problemas. Por conta do mau tempo, a delegação passou horas aguardando liberação na pista do Aeroporto Salgado Filho. Com a situação, não pode realizar o reconhecimento no gramado do Beira-Rio. A entrevista coletiva de Bruno Guimarães também precisou ser cancelada.

Apesar de construído saldo no primeiro jogo, o time não terá postura defensiva no jogo desta noite, pelas palavras do técnico Tiago Nunes. O treinador, após o compromisso no final de semana, contra o Avaí, destacou que o time está mais cascudo e, pode inclusive, promover alterações na formação em comparação a formação utilizada na primeira decisão.

Tiago Nunes que esteve envolvido em duas polêmicas. O treinador, em tom de desabafo, se disse cansado e deixou a permanência no cargo em aberto, em entrevista coletiva, no último domingo. Além disso, falou sobre o sentimento de confiança do lado colorado, chegando a citar a “compra de chopp”, fazendo referência a comemoração do título. “É um momento especial do clube (Inter), o torcedor está confiante. Eu sei que o Rio Grande do Sul também está bastante confiante lá. O pessoal já falando em virada, título, já tem chopp comprado e um monte de coisa. A gente está alerta, somos uma equipe cascuda também não somos uma equipe fácil de ser batida.”

Prováveis escalações

Inter: Marcelo Lomba; Bruno, Moledo, Cuesta, Uendel; Lindoso, Edenilson, Patrick (Nonato); Nico, D’Alessandro (W. Silva), Guerrero.

Athletico-PR: Santos; Khellven, Bambu, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marco Ruben.

Transmissão

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

