Inter e Ceará se enfrentam neste sábado pelo Brasileirão; veja o que você precisa saber para partida

Dia de Brasileirão! Inter e Ceará se enfrentam neste sábado (27), às 19h, no estádio Beira-Rio, em confronto válido pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida põe frente a frente o sexto e o décimo terceiro colocado da tabela.

O Colorado vai a campo tranquilo em razão da classificação às semifinais da Copa do Brasil e da vitória por 1 a 0 sobre o Nacional, no Uruguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no entanto, busca reencontrar uma vitória no campeonato Brasileiro. Em sexto com 17 pontos, a equipe do técnico Odair Hellmann precisa conquistar os três pontos para se manter próximo do G-4.

Para partida de hoje, Odair opta mais uma vez em mandar os reservas a campo. Com os desfalques de Rafael Sobis, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Tréllez e Pedro Lucas surgem como opção para atuar no comando do ataque. Na parte defensiva vêm a maior preocupação, com Roberto e Emerson Santos lesionados, fica a dúvida quanto o companheiro de Klaus. O estreante, Bruno Fuchs, disputa vaga com Cuesta que foi relacionado.

Já o Ceará está em um ótimo momento no Brasileirão. A equipe do nordeste chega com moral após uma vitória sobre o líder Palmeiras, em casa. Com 14 pontos conquistados em 11 rodadas, o time ocupa atualmente a 13ª posição da tabela. O técnico Enderson Moreira não deu pistas do time que deve enfrentar a equipe gaúcha mas em entrevista coletiva garantiu que Wescley, Juninho Quixadá e Lima não serão titulares. Bergson, que não joga desde o jogo contra o Vasco, em junho, viajou com a delegação, mas deve iniciar no banco. Ceará conta ainda com o retorno do volante Fabinho, que cumpriu suspensão na última rodada.

Ficha:

Data e Horário: sabádo (27/7), às 19h

Local: estádio Beira-Rio

Escalações Prováveis:

Inter: Danilo Fernandes; Zeca, Klaus, Bruno Fuchs e Natanael; Rithely; Nonato, Sarrafiore, Guilherme Parede e Wellington Silva; Tréllez. Técnico: Odair Hellmann.

Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo; Matheus Gonçalves, Felipe Silva e Felippe Cardoso. Técnico: Enderson Moreira.

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique apita a partida, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Silbert Faria Sisquim ( RJ). O quarto árbitro é Douglas Schwengber da Silva (RS). O árbitro de vídeo é Pathrice Wallace Corrêa Maia. Os assistentes são João Batista de Arruda e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. (RJ). O observador do VAR é o pernambucano Emerson Luiz Sobral.

