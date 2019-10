Inter e CSA se enfrentam em Maceió pelo Brasileirão

A sequência longe de Porto Alegre que o Colorado encontrou na última semana chega ao capítulo final na noite desta quarta-feira (9). Após muito trabalho por Minas Gerias e Alagoas, o Inter está preparado para o segundo desafio seguido fora de casa, dessa vez contra o CSA, às 19h15min, no estádio Rei Pelé, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe entra em campo na busca por mais três pontos para se aproximar do G4 e, consequentemente, das primeiras posições da tabela.

A preparação da equipe para o confronto no Nordeste chegou ao fim com uma atividade em Maceió. Após a delegação colorada realizar dois treinamentos em Belo Horizonte, onde enfrentou o Cruzeiro na última rodada, viajou até a capital alagoana e treinou no centro de treinamento do CSA na tarde de terça-feira (8).

O técnico Odair Hellmann, sob forte calor, comandou um treinamento recreativo, o tradicional rachão de véspera e jogo e complementou com um exercício de finalizações.

Após o treino, o zagueiro Emerson Santos, que pode ganhar uma chance entre os onze que iniciarão o jogo desta quarta, concedeu entrevista no gramado e falou sobre a importância do confronto. “Sabemos o que temos que fazer dentro do campo, o Odair tem colocado isso bem. Temos que fazer nosso melhor jogo aqui para sairmos com a vitória”, ressaltou o defensor.

Inter e CSA se enfrentaram pela última vez no estádio Rei Pelé há 30 anos, com vitória alvirrubra por 2 a 0. Já no primeiro turno do Campeonato Brasileiro deste ano, o Colorado repetiu o placar e venceu novamente o time alagoano. No momento, o time gaúcho soma 38 pontos e está na sexta posição na tabela de classificação.

