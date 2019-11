Inter e Fluminense terá entrada liberada para sócios-torcedores

*Valéria Possamai

Em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro, o Inter faz promoção de ingressos para a partida deste domingo, contra o Fluminense. Os torcedores associados do clube terão entrada liberada a partida no Beira-Rio, mediante check-in.

A iniciativa do clube é válida para sócios de todas as categorias, que terão acesso liberado em todas as áreas livres do estádio. O check-in deve ser realizado através do site do clube: www.internacional.com.br/checkincolorado.

Além disso, também haverá preços promocionais de ingressos para a torcida em geral. A venda inicia nesta sexta-feira (8) e pode ser feita pela internet e na bilheteria do Gigantinho.

Veja os valores dos ingressos:

Depois da derrota por 2 a 0 para o Ceará, o Inter volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, contra o Fluminense.

