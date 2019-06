Inter e Sport discutem cláusula para renovação do contrato de Rithely

*Valéria Possamai

Inter, Sport e Rithley estão em pauta novamente. As direções dos clube estão tratativas para alteração em uma das cláusulas do contrato de empréstimo do volante. A intenção é que a direção colorada não seja, neste momento, obrigada a efetuar a compra do jogador.

Inicialmente, o contrato do jogador, que foi renovado por seis meses no início desta temporada, continha a cláusula que obrigatoriamente ativaria a opção de compra, caso o Inter renovasse por mais seis meses. Com proposta de alteração, a direção colorada pode renovar por mais meio ano sem se comprometer, neste momento, a comprar o atleta ao fim do período.

O atleta que está em Porto Alegre desde 11 março de 2018, tem a passagem marcada por lesões. Logo, quando passou por exames médicos, parte do protocolo das contratações, os resultados apontaram uma lesão no tornozelo esquerdo foi diagnosticada e o volante precisaria passar por procedimento cirúrgico. O Sport, ex-clube do atleta, se propôs arcar com os custos da cirurgia e com os vencimentos do jogador, enquanto ele não pudesse atuar pelo clube gaúcho. O Inter aceitou o acordo e manteve o negócio, que também envolvia outros atletas do clube.

Ao final do primeiro prazo estipulado, o jogador ainda não havia se recuperado e mais um acordo foi fechado para que o atleta seguisse no Inter. Quando se aproximava de ficar liberado, Rithely sofreu nova lesão na panturrilha esquerda.E, diante de um pedido de “fico”, do próprio Rithely, a direção do Inter acertou sua permanência durante o processo de recuperação.

A estreia com a camisa colorada veio apenas em 2019, onde o jogador soma 9 jogos e busca espaço com o técnico Odair Hellmann.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

