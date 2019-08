Inter enfrenta Goiás fora de casa neste domingo pelo Brasileirão

Neste domingo (25), às 16h, o Inter vai enfrentar o Goiás no Serra Dourada, em Goiânia (GO), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida contra o Goiás acontece antes do jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, o Colorado perdeu para o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã. Assim, a tendência é de que o técnico Odair Hellmann escale um time formado apenas por reservas, a fim de preservar os titulares para a decisão na próxima quarta (28).

Na tabela, o Inter é o sétimo colocado, com 24 pontos, estando a três do G6 – grupo de times que se classificam para o Libertadores. Já o Goiás, há sete jogos sem vencer, ocupa a 12ª posição, com 18 pontos.

