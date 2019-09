MINUTO A MINUTO: Inter enfrenta o São Paulo no Beira-Rio pela 18ª rodada do Brasileirão

O Internacional enfrenta o São Paulo na noite deste sábado (7), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Os times entram em campo às 19 horas na 18ª rodada do Brasileirão. O colorado tem, até o momento, 27 pontos acumulados em 17 rodadas do campeonato. Já o clube paulista está com 4 pontos na frente do gaúcho, com 31 no total.

Os titulares do Inter devem ser preservados neste sábado para a primeira etapa da final da Copa do Brasil. O jogo contra o Athlético-PR será na próxima quarta-feira (11), às 21h30.

O time escalado por Odair Hellmann para vestir a camisa vermelha este sábado inclui Rafael Sobis, Pottker, Parede, Patrick, Nonato, Bruno Silva, Zeca, Heitor, Cuesta, Klaus e Lomba. Já o São Paulo contará com Raniel, Éverton, Victor Bueno, Liziero, Tchê Tchê, Hudson, Reinaldo, Juafran, Anderson Martins, Arboleda e Volpi em campo.

Acompanhe a movimentação no Beira-Rio através do Twitter da Rádio Grenal:

Tweets by rdgrenal

Deixe seu comentário: