Inter estaria negociando com Eduardo Coudet, técnico do Racing

Em busca de suprir o lugar de Odair Hellmann, demitido na última semana, o Inter já negocia um novo nome para o comando técnico. Eduardo Coudet, técnico do Racing, é o alvo dos colorados. De acordo com informação do comunicador da Rádio Grenal Carlos Lacerda, a direção já está em negociação com o argentino.

Aos 45 anos, Eduardo Coudet ainda é um profissional com currículo curto como treinador. O ex-jogador, iniciou os trabalhos na casa-mata em 2015, quando assumiu o Rosário Central e chegou até às quartas de final da Libertadores 2016, após eliminar o Grêmio nas oitavas.

Em 2017, esteve à frente do Tijuana e, desde 2018, está no comando do Racing, onde foi campeão argentino na temporada passada. Coudet tem vínculo com o clube até maio de 2020. Até que o Inter chegue a concretização de um negócio, Ricardo Colbachini, técnico interino, comanda o grupo de jogadores.