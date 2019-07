Inter inicia preparação contra o Nacional com treino fechado e dúvida na lateral-direita

*Valéria Possamai

Após o domingo de folga, o elenco do Inter se reapresentou nesta segunda-feira (29) dando início a preparação para encarar o Nacional. Para a decisão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, o técnico Odair Hellmann inciou os trabalhos com portões fechados, no estádio Beira-Rio.

Com praticamente todos os jogadores à disposição, com exceção de Rodrigo Dourado, que se recupera de um problema no joelho, o comandante colorado não terá problemas para a escalação. Sem o volante, Rodrigo Lindoso segue como titular.

A dúvida na escalação fica na lateral-direita. Recuperado de lesão, Zeca, que esteve em campo no final de semana contra o Ceará, fica à disposição e entra na disputa com Bruno, pela titularidade.

Com o placar de 1 a 0, conquistado no jogo de ida, o colorado precisa de um empate simples para seguir adiante no torneio continental. Para isso, o time contará com o fator casa, que vem fazendo a diferença.

Expectativa de recorde de público

Todos os ingressos destinados para a partida contra os uruguaios foram adquiridos pelos colorados. A expectativa é de 47 mil torcedores, que pode bater novo recorde de público. O último recorde do Beira-Rio é da partida contra o River Plate, também pela Libertadores. Na ocasião, 47.012 torcedores estiveram presentes.

Programação

Nesta terça-feira, o time ainda realiza um último treinamento antes da decisão. A atividade esta marcada para 15h30. Na quarta-feira, às 19h15, Inter e Nacional protagonizam a decisão por uma vaga às quartas de final da Libertadores.

Transmissão

