Inter inicia preparação para enfrentar o Goiás com portões fechados

*Valéria Possamai

Depois do compromisso do meio de semana, pela Libertadores, o Inter retoma o foco à disputa do Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe tem compromisso diante do Goiás, fora de casa. Em meio a decisão pela vaga às semifinais do torneio continental, o time entrará em campo com formação alternativa.

Na manhã desta sexta-feira, o time voltou a se reapresentar no CT Parque Gigante, após a viagem para o Rio de Janeiro. A primeira atividade comandada pelo técnico Odair Hellmann ocorreu com portões fechados, no estádio Beira-Rio. Apesar do mistério, o treinador poupará os titulares por conta da Copa Libertadores.

A única indefinição quanto a formação alternativa fica na defesa. Klaus, titular na última rodada, precisou ser substituído durante o jogo contra o Fortaleza. Assim, Bruno Fuchs, seu substituto, pode aparecer no time.

Ainda neste sábado, a equipe ainda terá um último treinamento antes da viagem para Goiânia. O colorado enfrenta o Goiás, neste domingo, às 16h, no estádio Serra Dourada.

