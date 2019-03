Inter larga em vantagem nas quartas de final com gols de Nico e Sarrafiore

Em jogo de ida válido pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Internacional superou por 2 a 0 o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale. Nico López e Martín Sarrafiore anotaram para o Colorado. Com o resultado, o time de Odair Hellmann pode até perder por um gol de diferença na próxima quarta, às 21h30min, no Beira-Rio, e avançar à semifinal.

Com time misto, o Inter entrou em campo sem muito entrosamento. O início do jogo, que parecia bem estudado pelas duas equipes, se transformou em um misto de carência de efetividade com exagero no número de faltas. Preto, Bruno e Neuton foram amarelados. A falta de intensidade e velocidade da equipe alvirrubra resumiram a primeira etapa, que sofreu em tentar abrir a defesa do Novo Hamburgo. A única chance de perigo ao gol do Noia foi em uma finalização de Guilherme Parede, que recebeu de Nico López, livre, e chutou fraco. Já o time da casa ofereceu maior risco ao Colorado. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Amaral arriscou de longe e a bola carimbou a trave direita do goleiro Marcelo Lomba.

Depois do intervalo, Inter e Novo Hamburgo voltaram a campo com posturas diferentes. Odair adiantou a equipe e apostou na força ofensiva da formação, substituindo Pedro Lucas por Tréllez. Já Bolívar optou por colocar Osvaldir no lugar de Ednei, ambos laterais-direito. As modificações permitiram a ambos os times arriscarem mais, mas foi só a partir dos 20 minutos que a partida realmente mudou de forma. Com a saída de Parede para a entrada de Martín Sarrafiore, o Colorado conseguiu o que tanto buscou no primeiro tempo: efetividade.

Aos 27 minutos, em uma jogada que não parecia oferecer risco ao Noia, Nico López surpreendeu a equipe adversária. O camisa 7 da equipe colorada recebeu passe de Uendel, girou em espaço curto e concluiu com força para a meta do goleiro Gustavo. Inter 1 a 0. Passados dez minutos, foi a vez de Sarrafiore anotar. Aos 38, chutou de fora da área e depois de receber bola longa ampliou o placar.

Com o resultado, o Inter pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta das quartas de final e mesmo assim avançar para a próxima fase.

