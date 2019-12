Inter Inter oficializa saída do atacante Rafael Sobis

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2019

Por meio das redes sociais, o clube publicou uma carta de despedida para o jogador Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter oficializou a saída de Rafael Sobis. O atacante, que tinha contrato com o clube no final deste ano, não teve o vínculo renovado. Por meio das redes sociais, o clube publicou uma carta de despedida para o jogador, bicampeão da América com a camisa colorada.

O jogador, por meio de sua conta oficial no Instagram, também comunicou sua saída e deixou um recado aos torcedores.

Mais um ciclo com essa camisa colorada chega ao final. Deixo meu agradecimento à direção, comissões técnicas e meus companheiros por essa temporada de muita luta. Aos torcedores, a mensagem de que continuo sendo um de vocês. O Inter segue no meu coração. Até breve!, escreveu Sobis.

Em sua terceira passagem com a camisa colorada, Rafael Sobis soma 46 jogos e 6 gols marcados em 2019.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Inter

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário