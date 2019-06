Inter oficializa venda de Iago ao Augsburg

O Internacional confirmou nesse sábado (22) à venda de Iago ao Augsburg, da Alemanha. O atleta já não trabalhou na reapresentação Colorada e o negócio será validado a partir de 1º de julho com a abertura da janela.

Iago está deixando o Internacional. Com mais de 80 jogos disparados, o lateral que era titular do Inter deixará uma lacuna no setor que agora conta apenas com Uendel. Recentemente o jogador foi campeão do Torneio de Toulon com a seleção Brasileira.

Ao site do Inter o jogador deixou algumas palavras ao torcedor do Inter:

“Quero agradecer demais ao Internacional e à torcida. Devo muito a este clube e aos torcedores que sempre acreditaram em mim e me apoiaram. Mesmo de longe, onde quer que eu esteja, vou sempre acompanhar e torcer demais pelo Inter. Estará sempre em meu coração”

