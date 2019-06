Inter pode lucrar mais de R$ 20 milhões com negociações de ex-jogadores

*Valéria Possamai

O Inter deve ganhar com um alívio financeiro com as movimentações da janela de transferências. Com um déficit de 33 milhões, no primeiro quadrimestre de 2019, o clube gaúcho pode lucrar mais de R$20 milhões com atletas que não estão mais no clube.

A negociação é que pode gerar mais cifras é quanto ao lateral Rogério. O atleta da Juventus está atualmente no Sassuolo, por meio de empréstimo, é alvo de interesse de Benfica e Porto. De acordo com a imprensa italiana, o clube de Cristiano Ronaldo só aceitaria vender o jogador por € 20 milhões de euros. Em caso de venda, o colorado teria direito a R$ 16 milhões, por conta da porcentagem de 20% dos direitos.

A direção do Inter recebeu uma proposta da China por Marcinho, hoje emprestado ao Fortaleza. Os valores da negociação giram entorno de € 1 milhão de euros, que podem render R$ 4 milhões ao colorado.

Ainda no quesito das contas, há de se incluir a venda do volante Eduardo Henrique ao Sporting, de Portugal. No negócio, o clube gaúcho lucrou € 1,5 milhão de euros (R$ 6,4 milhões).

Recentemente, o Inter também acertou a venda de Iago para o Augsburg, da Alemanha. A negociação com os alemães deve render quase 20 milhões nas contas.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

