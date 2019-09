Inter reabre check-in após problema na abertura das vendas para decisão contra o Athletico-PR

*Valéria Possamai

O Inter reabriu o check-in, nesta quarta-feira, para que sócios pudessem reservar o ingresso para a decisão da próxima quarta-feira, no estádio Beira-Rio, na final da Copa do Brasil. A situação ocorreu por conta das reclamações de torcedores associados na abertura das vendas.

Em nota, o clube explicou que, o estádio possui capacidade de 50.842 pessoas. Do total, 43.266 lugares pertencem ao Clube – e desse número, 17.079 sócios já realizaram o check in até o momento. Torcedores de cadeira perpétua, de cadeiras locadas, Academia do Povo, torcidas organizadas e consulados totalizam 14.621 ingressos, sendo todos igualmente sócios do Clube. As tribunas, que não podem ser comercializadas por contrato, representam 1.085 assentos.

Além disso, 2.700 ingressos são reservados a contratos do Clube e de patrocinadores da competição. Há, ainda, uma reserva de cerca de 3.500 lugares para menores de idade – iniciativa rara no Brasil e que muito nos orgulha. O restante é dividido entre a torcida visitante (2.300) e espaço para a BRIO (7.576). O clube trabalha ainda com um espaço de segurança como margem para eventual emergência.

Ainda de acordo com o informe do Inter, havendo disponibilidade de ingressos, o clube disponibilizará a venda às demais modalidades associativas somente pela internet, a partir deste sábado.

