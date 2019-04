Inter recebe River Plate no Beira-Rio pela Libertadores

O Beira-Rio será palco de um grande duelo na noite desta quarta-feira (3). O Inter recebe o River Plate, às 19h15min, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Todos os ingressos foram vendidos.

Rádio Grenal e Rádio Pampa terão esquema especial de transmissão para Inter e River Plate

A preparação para o jogo chegou ao fim na tarde deste terça-feira (2), com uma atividade no Gigante. A primeira parte, do aquecimento do grupo de jogadores, foi aberta à imprensa. Depois, quando o técnico Odair Helmmann comandou um treinamento tático, o trabalho foi privado e o treinador não deu indícios do time que entrará em campo. O meio-campista D’Alessandro se recuperou de lesão e pode ser mais uma opção para o comandante no duelo com o time argentino.

O camisa 10 que concedeu entrevista coletiva antes do treinamento. Com a presença de muitos jornalistas do seu país de origem, D’Ale respondeu sobre o reencontro com seu ex-clube e projetou o grande duelo no Beira-Rio. “É um jogo importante, um jogo de Libertadores, contra o rival mais difícil que temos na chave. Um adversário que tem tido conquistas importantes nos últimos anos. Será um confronto muito difícil, mas dá muita vontade e todo mundo quer jogar”, afirmou o argentino.

O Inter é o líder do grupo com duas vitórias em dois jogos, diante do Palestino (CHI) e o Alianza Lima (PER). O River está na segunda posição com dois pontos conquistados.

Deixe seu comentário: