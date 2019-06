Inter recusa investida de clube árabe por Edenilson

*Valéria Possamai

O meia Edenilson foi alvo de proposta do futebol árabe. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, encaminhou proposta, mas a direção colorada recusou a investida e já garantiu que não tem intenção de negociar o jogador.

Peça titular no time de Odair Hellmann, Edenilson é um dos pilares do tripé de meio-campo. No Inter desde 2017, o camisa 8 já soma 112 jogos e 9 gols marcados.

As estatísticas também evidencia a importância do volante. Na temporada passada, foi um dos atletas que mais atuou. Volante de origem, mas que pode ser utilizado na lateral direita, atuou em 47 partidas e balançou as redes em 5 oportunidades. Além disso, disputou a Seleção do Prêmio Bola de Prata como melhor volante do país.

Nascido em Porto Alegre, o gaúcho teve fácil adaptação e caiu nas graças da torcida pelas suas excelentes atuações. Identificado com o clube, Edenilson frequenta aos jogos e treinos na companhia de seus filhos.

Com início da carreira no Caxias, Edenilson foi campeão da Libertadores e do Mundial no Corinthians, do técnico Tite. Logo após foi para a Itália onde jogou pela Udinese e pelo Genoa. Contratado em definitivo pelo Inter em julho de 2018, o jogador está perto de completar 100 jogos com a camisa vermelha e branca.

Augsburg, da Alemanha, é o novo destino de Iago

Ainda no mercado de transferências, o colorado está prestes a perder o lateral-esquerdo Iago. O jogador está deixando Porto Alegre para atuar no clube alemão Augsburg. Restam apenas detalhes para a concretização do negócio.

Com boas atuações pelo colorado, a saída de Iago era algo eminente no clube. A convocação do técnico André Jardine para a Seleção Olímpica aumentaram ainda mais a visibilidade do futebol do jovem de 22 anos.

Cria das categorias de base do Inter, o lateral deixa o estádio Beira-Rio com 80 partidas com a camisa 28 e dois gols marcados.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: