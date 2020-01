Inter Inter se aproxima de acerto com Thiago Galhardo, do Ceará

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Jogador deve concluir sua rescisão ainda nesta terça-feira, com o clube cearense Foto: (Divulgação/Ceará) Foto: (Divulgação/Ceará)

O Inter está próximo de concluir mais uma negociação na temporada. O alvo da vez é Thiago Galhardo, meio-campista do Ceará. Nesta terça-feira, o jogador deve finalizar sua rescisão com o clube cearense. Com este passo concluído, o atleta estará livre para assinar o vínculo encaminhado com colorado.

O nome de Thiago Galhardo já está em pauta há alguns dias no Inter. A direção chegou a fazer uma sondagem inicial, mas não houve avanço. Assim, o colorado preferiu aguardar pela resolução do atleta junto ao Ceará. Nesta segunda-feira, o jogador foi ausência na reapresentação do elenco, no CT de Porangabuçu.

Na temporada 2019, Galhardo soma 34 jogos e 12 gols. Sua contratação tem o aval do técnico Eduardo Coudet.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Inter

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário