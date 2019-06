Inter se previne de assédio e prepara novo contrato para Edenilson

*Valéria Possamai

Preocupado com as investidas do futebol árabe, o Inter prepara uma oferta para Edenilson. Para assegurar a permanência da principal peça no meio-campo, a direção irá ofertar um novo contrato de dois anos com valorização salarial. Atualmente, o jogador tem vínculo em Porto Alegre até junho de 2021.

Ainda nesta semana, o colorado recebeu proposta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, pelo jogador, mas houve recusa por parte da direção, que já garantiu que não tem intenção de negociar o jogador.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, o Inter deve formalizar nos próximos dias uma valorização para o camisa 8. A proposta é de um contrato de mais dois anos e aumento dos vencimentos.

No Inter desde 2017, o gaúcho já soma 112 jogos e 9 gols marcados. As estatísticas também evidencia a importância do volante. Na temporada passada, foi um dos atletas que mais atuou. Volante de origem, mas que pode ser utilizado na lateral direita, atuou em 47 partidas e balançou as redes em 5 oportunidades. Além disso, disputou a Seleção do Prêmio Bola de Prata como melhor volante do país.

Leia mais: Erik, lateral-esquerdo do sub-20 do Internacional, poderá integrar equipe principal

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: