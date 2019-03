Inter tem reunião para acertar detalhes para construção do CT em Guaíba

O Inter retomou as tratativas visando a construção do centro de treinamentos em Guaíba. Nesta quarta-feira, integrantes do departamento de futebol estiveram reunidos com o presidente de negócios estratégicos João Pedro Lamana Paiva, que está à frente do projeto, para alinhar os detalhes do desenvolvimento da construção.

Após a reunião, o vice-presidente de futebol Roberto Melo destacou que a construção do CT é prioridade da gestão e que o clube agora trabalha para fazer com que o projeto saia do papel e vire realidade.

“O CT de Guaíba é uma prioridade de toda gestão, é fundamental para a gente evoluir nesse processo, que começou lá atrás com o José Aquino, dando os primeiros passos com a questão do terreno, desenvolvendo projetos e licenças. Avaliamos o que realmente é necessário, como quantidade de campos e instalações. Avançamos bastante nesse sentido. O projeto está muito bonito, tanto da categoria de base como para o profissional. Acredito que esse é o caminho, com o futebol do Inter todo unido, base e profissional. Agora é trabalhar para fazer sair do papel e virar realidade”, destacou o dirigente colorado.

A reunião também contou com a presença do diretor de futebol Adauri Silveira, o diretor executivo Rodrigo Caetano, o gerente executivo Marcos Biasotto, o gerente de mercado Deive Bandeira e o coordenador de performance da base Ademir Calovi.

Deixe seu comentário: