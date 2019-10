Inter tem treino com portões fechados antes de embarque para Salvador

No estádio Beira-Rio, o técnico Zé Ricardo comandou o último trabalho da equipe antes da viagem para Salvador. No sábado (26), na Arena Fonte Nova, o novo treinador terá o primeiro compromisso diante do Bahia. O confronto vale disputa direta pelo G-6. As informações são da Rádio Grenal.

Com o trabalho realizado com portões fechados, o time se apresenta com dúvidas a respeito da escalação. No trabalho desta quarta-feira (23), o primeiro de Zé, já foram observados algumas mudanças na formação. O esquema foi formado no 4-2-3-1 com alternâncias para 0 4-4-2, quando Rafael Sobis e Neilton foram alinhados na mesma linha.

Uma das formações teve: Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta, Zeca; Rodrigo Lindoso, Edenilson; Parede, Neilton, W.Silva; Rafael Sobis.

Nico López ficou no time reserva, enquanto Paolo Guerrero ficou apenas na academia e pode ser preservado nesta rodada, por conta da sequência de jogos pelo Inter e pela Seleção Peruana. Para a partida, o colorado não terá D’Alessandro e Patrick, que cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

A delegação deixa Porto Alegre nesta quinta-feira (24) rumo a Salvador. Nesta sexta-feira (25), já em solo baiano, o elenco ainda terá uma última atividade. A partida contra o Bahia ocorre na Arena Fonte Nova, no sábado, às 19h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.