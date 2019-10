Campeonato Brasileiro: CSA 1 x 0 Internacional (2º tempo)

O Internacional está em campo nesta quarta-feira (9), desde às 19h15, onde enfrenta, no estádio Rei Pelé, o CSA, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe busca mais três pontos para se aproximar do G4 e, consequentemente, das primeiras posições da tabela. É o segundo compromisso seguido fora de casa. No domingo (13), enfrenta o Santos no Beira-Rio. No momento, CSA 1 x 0 Internacional, gol de pênalti marcado por Jonatan Gómez, aos 20 minutos do segundo tempo.

Inter e CSA se enfrentaram pela última vez no estádio Rei Pelé há 30 anos, com vitória alvirrubra por 2 a 0. Já no primeiro turno do Campeonato Brasileiro deste ano, o Clube do Povo repetiu o placar e venceu novamente o time alagoano. Até o início da partida o Colorado somava 38 pontos e estava na sexta posição na tabela de classificação.

Escalação

CSA – Técnico Argel Fucks

Jordi, Ronaldo Alves, Luciano Castán, Dawhan, Jean Kléber, Naldo, Carlinhos, Jonatan Gómez, Apodi, Bustamante, Ricardo Bueno.

Internacional – Técnico Odair Hellmann

Marcelo Lomba, Victor Cuesta, Emerson S., Heitor, Lindoso, Uendel, Patrick, Edenilson, Neilton, Nico López, Guilherme Parede.

Arbitragem

Vinicius Furlan-SP (CBF) auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho – SP (Fifa) e Enderson Emanoel Turbiano da Silva – SP (CBF). Árbitro de vídeo: Caio Max Augusto Vieira – RN (CBF).

