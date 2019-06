Internacional vai vencendo o Bahia no Beira-Rio; confira como foi primeiro tempo

O Internacional recebe o Bahia no Beira-Rio, na noite desta quarta-feira (12), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Essa é a última partida do Colorado antes do recesso para a Copa América. O confronto iniciou às 21h30, na casa do time gaúcho e o Inter vai levando a melhor, com o placar de 1 a 0.

Odair Hellmann colocou D’Alessandro novamente no ataque. A sua equipe está sem Emerson Santos, que levou o terceiro cartão amarelo e ficou de fora da defesa. Também sem Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta foi a opção do técnico. Edenilson chegou a ser dúvida com dores musculares, mas está em campo.

O primeiro tempo começou com um Internacional que atacava bastante e um Bahia que aparecia bem no contra-ataque. Lindoso já tentava abrir o placar aos 3 minutos, mas não teve sucesso. O jogo seguiu equilibrado e tanto Lomba, quanto Douglas Friedrich foram acionados.

Na segunda metade da etapa inicial, o Inter mostrou a que veio. O relógio marcava 17 minutos quando, em cruzamento da direita, a bola chegou na cabeça de Sóbis, que colocou para Lindoso e ele fez. Gol do Colorado. Apesar de o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior ter marcado impedimento, o VAR confirmou a validade do lance e a vantagem da equipe da casa.

Roger Machado reclamou demais e levou amarelo. Na sequência, seu assistente Roberto Ribas também recebeu o cartão. Foram dados cinco minutos de acréscimo pela arbitragem e o Inter atava para fazer o segundo. Aos 46, o goleiro Douglas Friedrich fez duas defesas seguidas, em chutes de Sóbis e Nico López,que salvaram o Bahia de levar mais um. O Colorado chegou a ter uma falta a seu favor e outro ataque perigoso. Mas o goleiro do time visitante defendeu de novo e o primeiro tempo terminou assim: 1 Internacional. 0 Bahia.

