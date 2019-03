Internacional vs Novo Hamburgo: veja como foi o primeiro tempo

*Por Bárbara Assmann

No primeiro jogo das quartas de final, o Internacional venceu o Novo Hamburgo fora de casa por 2 a 0. Nico López e Sarrafiore marcaram. Nesta quarta-feira (27), o Nóia precisará fazer três gols de diferença para avançar à semifinal.

O jogo iniciou com surpresas, Odair escalou Sarrafiore, depois de uma boa sequência de jogos. Mas teve uma baixa. Pedro Lucas, com entorse no joelho direito, ficará fora de 15 a 20 dias.

Era preciso arriscar. O Novo Hamburgo buscava segurar a bola em seu campo de defesa, fazendo transições no meio de campo para chegar ao ataque. O colorado tentava chegar no contra-ataque. Aos três minutos, o Nóia já somava dois escanteios. Logo após a cobrança, Nico López, no contra-ataque, invadiu pelo lado direito e cruzou para a área, levando perigo ao gol do Novo Hamburgo.

O Nóia, por um primeiro momento tentou adiantar as linhas e fazer uma pressão inicial. Não deu muito resultado. O Internacional tinha mais posse de bola, tendo as melhores chances de abrir o placar. Sarrafiore, não decepcionando, chutou muito forte de fora da área e obrigou o goleiro adversário a fazer uma boa defesa.

O primeiro tempo estava morno, Internacional com a posse de bola, sem muito arriscar. O Novo Hamburgo estava com dificuldades, mas tentava buscar o gol com bola parada. Foi assim que o Nóia chegou ao primeiro gol. Aos trinta e um minutos, em uma cobrança de escanteio, Neuton abriu o placar de cabeça. Novo Hamburgo 1, Internacional 0.

Nos minutos finais, o time da casa ainda teve um gol anulado. Na jogada, Nonato recebeu o passe em posição de impedimento e, no rebote, Sarrafiore havia marcado. Mas faltava criação para o time da casa. Sóbis está apagado no jogo. Nico López ainda obrigou o goleiro Gustavo a fazer boa defesa, após chutar sem ângulo.

Com esse resultado, o Internacional ainda garante a vaga para a semifinal. Caso o Nóia faça mais um, a partida vai para os pênaltis. Os destaques desse primeiro tempo foram Sarrafiore, que estava muito confiante e Nico López, jogador mais perigoso. Pelo lado do Novo Hamburgo, Bustamante que apareceu bastante.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

